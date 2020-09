O Gil Vicente vai estrear um novo equipamento na próxima jornada, em homenagem ao antigo jogador e diretor-geral do clube, Dito, que faleceu em setembro. O clube de Barcelos publicou um vídeo nas redes sociais a anunciar o equipamento negro com que os jogadores vão entrar em campo e dá conta de que o nome do antigo dirigente do clube vai estar inscrito nas camisolas, a dourado, tal como o símbolo do Gil Vicente.

«Domingo homenageamos um dos nossos! Seremos 11 Ditos vestidos com um equipamento único em forma de homenagem a uma grande figura da história do Gil Vicente FC! Dito, para sempre um dos nossos», pode ler-se na publicação.

O Gil Vicente defronta o Portimonense este domingo, na estreia na I Liga esta temporada, depois de o jogo da primeira jornada, diante do Sporting, ter sido adiado devido a vários casos de infeção por covid-19 nas duas equipas.