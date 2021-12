O futebolista do Benfica, João Mário, foi o primeiro a reagir publicamente à saída do treinador Jorge Jesus dos encarnados, oficializada esta terça-feira, deixando uma mensagem de agradecimento ao técnico de 67 anos.

«Obrigado por tudo, mister Jorge Jesus», escreveu o médio de 28 anos, através da rede social Instagram.

João Mário reencontrou esta época Jorge Jesus no Benfica, técnico que já o tinha orientado no Sporting, em 2015/2016, naquela que é, até ao momento, uma das melhores épocas da carreira do internacional português, que sairia no início de 2016/2017 para o Inter de Milão.