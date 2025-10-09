Paulo Fonseca, treinador do Olympique Lyon, está em Portugal, para participar na Football Summit e abordou vários assuntos da atualidade, a começar pelo pesado castigo de que foi alvo em França, mas também do regresso de José Mourinho ao futebol português e ainda sobre a luta pelo título em Portugal.

O treinador português já cumpriu sete dos nove meses de castigo em França e, apesar de ainda não poder ir para o banco, já está autorizado a estar no balneário da equipa no decorrer dos jogos.

«Já consegui voltar ao balneário. O mais importante é o contacto direto [com os jogadores] nos momentos que antecedem o jogo e ao intervalo. Por outro lado, estar na bancada [a assistir] dá-me uma vista privilegiada do jogo», comentou o técnico, em declarações aos jornalistas à margem da cimeira que está a decorrer na Cidade do Futebol, em Oeiras.

Um momento difícil para o treinador que contou com uma ajuda importante. «Os jogadores foram determinantes para a minha continuidade, assim como o clube, que me apoiou em todos os momentos. É uma situação nova e diferente na minha carreira, mas, como equipa técnica, adaptámo-nos muito bem. A pior fase já passou», acrescentou.

De passagem pela Cidade do Futebol, onde participou num painel intitulado «Liderança e gestão de equipas», Paulo Fonseca comentou a atualidade do futebol português e colocou Benfica, FC Porto e o bicampeão nacional Sporting como «grandes candidatos» ao título.

«Não podemos esquecer que o FC Porto tem um projeto [criado] do zero, em que houve a entrada de muitos jogadores e de um novo treinador. O Benfica está ainda um pouco à procura das ideias do José Mourinho, que entrou numa altura em que não tinha tempo. Acho que o tempo é fundamental para impor as suas ideias. O Sporting tem uma base estável e um jogo posicional interessante e flexível. Gosto muito de ver o Sporting jogar», traçou.

Rejeitando comparar a atual versão do FC Porto, líder isolado da I Liga, com a equipa por si treinada em 2013/14, Paulo Fonseca elogiou o homólogo italiano Francesco Farioli, que já teve pela frente em 2023/24, ao orientar o Lille em dois jogos com o Nice na Ligue 1.

«Está a fazer um excelente trabalho, começou muito bem a época e é um treinador de grande qualidade, que traz novas ideias e novos contextos em termos táticos ao futebol português. Acredito que vá fazer uma grande época», referiu o técnico natural do Barreiro.

Quanto ao regresso de José Mourinho ao Benfica, 25 anos depois de ter iniciado a carreira de treinador principal ao serviço do emblema da Luz, Paulo Fonseca classificou como «altamente positiva» a presença do treinador português mais titulado de sempre na I Liga. «Eu, que estou fora, tenho a noção de que o campeonato português nunca foi tão falado como nestas últimas duas semanas. Acho que está a ter um excelente impacto», admitiu.

Paulo Fonseca trabalha há nove anos no estrangeiro e reconhece sentir-se «muito bem» fora de Portugal, após passagens pelos ucranianos do Shakhtar Donetsk (2016-2019), pelos italianos da Roma (2019-2021) e do Milan (2024) e pelos franceses do Lille (2022-2024) e do Lyon, nos quais ingressou em janeiro para suceder a Pierre Sage.

«Tenho estado nos melhores campeonatos europeus e assim quero continuar. Se penso em voltar à I Liga? Não digo que não possa acontecer, depende do momento e das oportunidades. Para já, o meu projeto de carreira passa por continuar lá fora», destacou ainda Paulo Fonseca.