O treinador Milton Mendes confirmou, na tarde desta segunda-feira, que está de saída do comando técnico do Marítimo.

«Eu estou realmente de saída, fui lá despedir-me dos jogadores, ouvi coisas espetaculares, porém o momento é de pensar no todo. E o todo é o Marítimo», afirmou o técnico brasileiro de 55 anos, que falou à comunicação social após ter estado reunido no gabinete do presidente, Carlos Pereira.

Tal como o Maisfutebol noticiou, Milton Mendes foi falar com todo o plantel no início do treino, no campo da Imaculada Conceição, antes de reunir com o presidente para definir o futuro. A sessão de trabalhos ficou depois a cargo do resto da equipa técnica, esta tarde.

Considerando que é «difícil falar o que falhou» e que não foi só «uma coisa», Milton Mendes apontou à eliminação com o Estoril como o início de um período complicado. «Estava a ir tudo muito bem. De repente, o jogo do Estoril, uma sequência de jogos… perdemos alguns jogadores. Uma série de coisas que podíamos pensar», referiu, numa curta declaração aos jornalistas, respondendo ainda positivamente sobre se tinha o grupo de trabalho consigo.

«Se ouvissem o que foi falado... isso é que mais me dói. Mas é momento de pensar mais na instituição do que em mim. Já era para ter saído em Tondela, enfim. O momento é de pensar no melhor para o clube e talvez uma voz diferente traga uma equipa a catapultar coisas boas novamente, buscar novos resultados», disse por fim Milton Mendes.

O técnico que iniciou a época nos sub-23 dos verde-rubros assumiu a equipa principal em dezembro de 2020, sucedendo a Lito Vidigal. Em 17 jogos, somou cinco vitórias, dois empates e dez derrotas. A eliminação da Taça e as oito jornadas com apenas um ponto somado – fruto de sete desaires e apenas um empate, em Portimão – precipitaram a cisão.

Por apurar está se Milton Mendes continuará noutras funções no clube, ou se a saída é total.