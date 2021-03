Dário Essugo entrou aos 85 minutos para o lugar de João Mário, estreando-se na equipa principal do Sporting aos 16 anos e seis dias: o jovem médio cumpriu o 16º aniversário no passado dia 14 de março.

Ora com isto, Essugo bateu o recorde e tornou-se o mais jovem de sempre a estrear-se pela equipa principal do Sporting, batendo o registo de Santamaria, que a 23 de janeiro de 1999, num empate frente ao Desp. Chaves, se tinha estreado com 16 anos e 11 meses.

Nascido em Lisboa e internacional jovem por Portugal, embora com raízes angolanas, Dário Essugo começou a jogar na União Desportivo e Recreativa de Santa Maria, de Odivelas, tendo chegado a Alcochete com nove anos.

Curiosamente, nunca representou as equipas juniores, sub-23 ou B do Sporting, tendo saltado diretamente dos juvenis para os seniores. Talvez por isso, no final da partida não segurou as lágrimas e chorou de alegria, com a emoção da estreia.

Os mais jovens de sempre a jogar pelo Sporting:

Dário Essugo – 16 anos, 0 meses e seis dias

Santamaria – 16 anos, 11 meses e 12 dias

Marco Caneira – 17 anos, zero meses e um dia

Joelson Fernandes – 17 anos, quatro meses e três dias

Luís Figo – 17 anos, 4 meses e 27 dias

Paulo Futre – 17 anos, 5 meses e 29 dias

Cristiano Ronaldo – 17 anos, 6 meses e 9 dias

Simão Sabrosa – 17 anos, 6 meses e 15 dias

Ricardo Quaresma – 17 anos, 10 meses e 16 dias