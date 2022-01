A candidatura europeia do Gil Vicente não saiu do armário.



Os gilistas, donos e senhores do quinto lugar, escaparam do Bessa com um empate. Um resultado injusto para o Boavista que fez por merecer o triunfo.



Três centímetros. Foi a diferença entre a pantera ganhar ou não. Musa marcou por duas vezes, já na segunda parte, mas não contou. O VAR corrigiu e validou as decisões da equipa de arbitragem e o Gil respirou fundo.



O emblema de Barcelos sabia que jogar no Bessa era uma tarefa dura - a pantera ainda não tinha perdido em casa desde a chegada de Petit. Por isso, o pior que poderia acontecer à equipa de Ricardo Soares era apanhar-se a perder.



O Boavista ganhou uma almofada de conforto logo aos quatro minutos. Canto de Gustavo Sauer e desvio certeiro de Makouta – estreia a marcar. Petit não poderia ter imaginado melhor início.



Em vantagem no marcador, os axadrezados baixaram ligeiramente as linhas para impedir o jogo interior do Gil Vicente. Apesar do recuo deliberado, a pantera não tirou os olhos da baliza de Frelih e criou mesmo a melhor situação até ao intervalo, mas Lucas Cunha impediu a finalização de Ntep.



Embora as ocasiões tenham escasseado, o jogo foi entretido. O Boavista não recusou a ideia de ter a bola – Petit é cada vez mais menos o treinador que o pintam – e o Gil Vicente é uma equipa com boas ideias apesar das dificuldades em colocá-las em prática.



A segunda parte foi diferente e teve um ingrediente que ninguém recusa: emoção. Tal como na primeira parte, o Boavista entrou melhor e Musa desperdiçou uma ocasião flagrante. Mais tarde, o croata não tremeu na cara de Frelih, mas o VAR indicou que o gigante do Bessa estava três centímetros adiantado.



Sem deslumbrar, o Gil Vicente cresceu com o susto. Pedrinho ameaçou um golaço e volvidos nove minutos, isolou Lino que picou à saída de Bracali. Os gilistas marcaram na melhor jogada que construíram.



Empurrado pelas bancadas, o Boavista ainda voltou a marcar por Musa, na sequência de um lance sensacional de Makouta. O VAR, tal como ao minuto 50, invalidou o golo e deixou tudo empatado.



O Boavista soma mais um ponto rumo à manutenção e aumentou para cinco a série de jogos sem perder no Bessa. Por sua vez, o Gil Vicente sofreu, só não perdeu por três centímetros e pode perder o quinto lugar para o Estoril.