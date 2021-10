O Sporting atingiu esta semana um acordo verbal com Pedro Porro para assegurar um novo vínculo com duração de três épocas (até junho de 2025). O Maisfutebol sabe que as partes envolvidas já dão a negociação como «apalavrada», a restar apenas a assinatura de contrato.



Com o acerto encaminhado nos bastidores, o lateral-direito espanhol vai passar a ter cláusula de rescisão de 45 milhões de euros e ordenado de um milhão de euros limpos por temporada, que, inclusivamente, é o teto salarial estipulado recentemente pelo presidente Frederico Varandas.



Para garantir a permanência de Porro, cujo empréstimo é válido até junho de 2022, os leões têm definido em contrato com o Manchester City a compra do passe por 8,5 milhões de euros. O pagamento para ingleses está previsto acontecer apenas no fim da atual temporada.



Aos 22 anos, Pedro Porro está a cumprir a segunda época ao serviço do Sporting. Já fez 49 jogos oficiais, anotou seis golos e foi um dos principais destaques da equipa de Rúben Amorim no título da edição passada da Liga.