*Por Rui Pedro Paiva



Figura: Manafá



Num jogo em que não houve grandes exibições individuais, a figura do encontro é atribuída a Manafá. Além de ter sido dos mais regulares ao longo do encontro, foi o lateral direito que num momento de determinação levou a equipa às costas e fez o golo num jogo que se mostrava complicado para os azuis e brancos.



Momento: a determinação de Manafá, minuto 37



Num jogo que parecia complicar-se para o FC Porto, foi Manafá que resolveu. Aos 37m, o lateral pareceu o único determinado a fazer golo. Ele e Sérgio Oliveira, com quem tabelou, para furar entre a defesa açoriana e fazer o golo. Num jogo desinspirado, onde não tinham existido grandes oportunidades de golo, foi a determinação de Manafá que fez a diferença.



Outros destaques:



Danilo: foi o regresso aos relvados do jogador portista. E o meio campo azul e branco funciona de outra forma. Sempre seguro, é basilar quer a suportar a defesa, quer na construção de jogo portista.



Lincoln: a bola com ele não chora – como diria o outro. Conduziu vários ataques vertiginosos do Santa Clara e é o exímio cobrador de bolas paradas dos açorianos. Atirou ao poste, numa grande livre direto, que podia ter dado o empate à formação insular.



Zaidu: o lateral do Santa Clara tem um pulmão do outro mundo. Quer atacar, quer a defender, não facilita e tem sido ao longo dos últimos jogos dos melhores intervenientes do Santa Clara.