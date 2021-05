Pedro Porro conta que se identificou com a «garra» do Sporting desde o primeiro minuto e não teve qualquer dificuldade em adaptar-se ao futebol de Ruben Amorim. Em entrevista à agência espanhola EFE, o jovem lateral espanhol fala ainda da lesão sofrida no embate com o Boavista que o afasta da fase final do Euro de sub-21.

«Sou um jogador que gosta muito de lutar. Nunca me dou por vencido. É isso que caracteriza os adeptos do clube, a garra, lutar até o fim, e isso dá-me uma vantagem, porque sou um jogador que dá tudo. Caí muito bem aqui e estou muito feliz», destaca o jovem defesa.

Porro jogou toda a temporada com as bancadas vazias, mas ficou impressionado com a festa dos adeptos na festa do título. «Foram dezanove anos sem ganhar o campeonato e dedicamos-lhes este título. Para mim, que vi muitos adeptos, os do Sporting são os melhores de todos», destacou ainda.

O lateral foi cedido pelo Manchester City ao Sporting por duas temporadas, portanto, quanto ao futuro próximo, Porro tem poucas dúvidas. «Tenho contrato com o Sporting. Assinei por dois anos e não tenho qualquer dúvida quanto a isso», destacou ainda



Uma época quase perfeita, não fosse a lesão contraída no jogo que confirmou o título, em Alvalade, frente ao Boavista. «Estou chateado, porque queria estar no Europeu de sub-21. Se tudo corresse bem, era para ir, mas são coisas que podem acontecer no futebol», lamentou.

Apesar de tudo, o jovem lateral acredita que ainda pode ser chamado para a fase final do Euro2020, depois de já ter sido chamado pelo selecionador Luís Enrique à equipa principal. «Vamos ver, mas não posso dizer que não. Se evoluir bem, talvez possa ir», destacou ainda.