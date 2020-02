O Sporting pagou 5,5 milhões de euros em comissões pela transferência de Bruno Fernandes para o Manchester United, informou o clube num esclarecimento prestado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) sobre os negócios realizados na última janela de transferência.



Porém, a Sociedade leonina não especificou o montante destinado a cada uma das empresas que prestaram serviços de intermediação, a Gestifute e a Positionumber.



Os leões garantiram ainda dez por cento de uma futura mais-valia do internacional português, um facto desconhecido aquando da saída do futebolista para Old Trafford.



Bruno Fernandes, lembre-se, mudou-se para Inglaterra a troco de 55 milhões de euros, mais 25 milhões por objetivos.



