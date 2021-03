Diogo Dalot regressou nesta quinta-feira a Old Trafford, ajudando o AC Milan a garantir um empate frente ao Manchester United (1-1), na primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa.



«Foi um jogo especial, não posso mentir. Vivi grandes momentos pelo Manchester United, mas hoje só pensava no Milan. É importante termos marcado o golo fora», disse o lateral português no final do encontro.



Emprestado pelo Manchester United ao AC Milan, Diogo Dalot deixou boa impressão no jogo desta quinta-feira e foi elogiado por um nome histórico do clube inglês.



«Ele jogou numa posição diferente, no lado esquerdo, mas até os seus cruzamentos com o pé esquerdo foram brilhantes. Penso que ele vai voltar ao United e colocar alguma pressão no Wan-Bissaka», disse Paul Scholes, aos microfones da BT Sports, acrescentando: «Ele é diferente do Wan-Bissaka. Sabemos que o Wan-Bissaka é um grande defesa, mas penso que o Dalot tem mais qualidade a atacar. Tudo depende da decisão do treinador e do que ele quiser para a equipa», concluiu o antigo médio.