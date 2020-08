Bruno Fernandes está de férias no Algarve e aproveitou para fazer uma visita ao Sporting, que desde este sábado à noite está na região. O antigo capitão leonino esteve com com os antigos companheiros e deixou uma mensagem a todo o universo verde de branco.

«Estou muito feliz por estar aqui e poder visitar os meus colegas de equipa. Quero desejar as maiores felicidades e a maior sorte a todos os sportinguistas e mandar-lhes um grande abraço», disse o internacional português do Manchester United.