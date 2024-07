A Liga Portugal vai reunir de urgência esta quarta-feira com os clubes para analisar uma proposta do Governo para a resolução dos problemas levantados ao nível do futebol profissional pela extinção da «manifestação de interesse» no que diz respeito à contratação de jogadores estrangeiros provenientes de países de fora da União Europeia.

Num comunicado no qual confirma a marcação da reunião, a Liga constata que a alteração à lei, que entrou em vigor a 4 de julho (dia seguinte à publicação em Diário da República), que o novo enquadramento legal está a «afetar gravemente a capacidade de atuação normal dos clubes» neste mercado de transferências.

Na semana passada foi realizada uma reunião que juntou o Secretário de Estado do Desporto, o Secretário de Estado-Adjunto da Presidência do Conselho de Ministros, o Ministérios dos Negócios Estrangeiros, a Liga Portugal e as federações de futebol, andebol, basquetebol e voleibol. «(...) o Desporto exigiu que seja respeitada a sua especificidade e a liberdade para desenvolver a sua atividade, de forma ágil, em concorrência justa e leal com os demais intervenientes, incluindo internacionais», sintetiza a Liga, que alerta para os riscos inevitáveis caso a situação não seja alterada.

O fim da manifestação de interesse impõe que a celebração de contratos de trabalho esteja dependente da obteção de visto legalmente admitido e de visto de residência para exercício da atividade profissional, o que terá de ser pedido no país de origem. Após essa obtenção, terá de ser solicitada autorização de residência no país (neste caso em Portugal) junto da AIMA (Agência para a Integração, Migrações e Asilo), através de agendamento, sendo indispensável a apresentação de toda a documentação exigida (não basta o visto) para a obtenção da autorização de residência.

Além de entender que esta alteração à lei deixa os clubes portugueses em clara desvantagem face a potenciais concorrentes internacionais, pelas dificuldades acrescidas criadas, a Liga alerta para as consequências da mesma caso não haja uma revisão. «Irá prejudicar gravemente a competitividade e os interesses dos Clubes Portugueses e mantém-se inteira e permanentemente disponível para, conjuntamente com as autoridades competentes, encontrar uma solução que proteja os interesses de todas as partes envolvidas e o prestígio de Portugal», lê-se.