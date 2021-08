Manuel Campos renovou contrato com o Benfica, informou o clube.



«A palavra que define a renovação é motivação. A renovação é uma demonstração de confiança do Clube e nós temos de nos sentir motivados para continuar a dar o nosso máximo, a trabalhar e a evoluir», disse, à BTV.



O médio de cariz ofensivo, de 18 anos, começou o percurso no Pedrulhense, passou pelo Sporting, Anadia e Académica antes de se mudar para os encarnados.



O esquerdino, que parte para a quarta temporada no Benfica, estreou-se no ano passado pelos sub-23, tendo participado em dois jogos da Liga Revelação.