Já despromovido, o treinador do Nacional garantiu esta terça-feira que os madeirenses vão encarar o jogo frente ao Rio Ave «de forma séria», para que «a verdade desportiva não saia minimamente beliscada».

Na conferência de imprensa de antevisão à partida, Manuel Machado frisou que não abdica da dignidade e do brio profissional.

«Transmiti ao plantel que há duas vertentes fundamentais para respeitar. Primeiro, é a compostura, de que não abdicamos. Somos profissionais até ao último momento, com respeito ao compromisso contratual que temos com o clube. Em segundo lugar, por haver um conjunto de emblemas que lutam por sobreviver, vamos jogar de forma séria, com respeito pela competição e pela verdade desportiva, como também fizeram connosco», afirmou, citado pela Lusa.

«Este período pequeno em que geri o clube, pois o outro foi de outro quadro técnico, foi sempre de grande dificuldade. Na entrada da segunda volta, tudo aquilo que parecia relativamente fácil, que era a manutenção, foi-se tornando um problema de difícil resolução. Aquilo que herdei era uma situação de muita dificuldade, embora tivesse a perspetiva de inverter essa situação. O facto é que não o conseguimos, deixando um sentimento de tristeza, não de frustração, porque fizemos tudo o que estava ao nosso alcance», acrescentou.

Machado acredita que o Nacional vai regressar à I Liga rapidamente: «O passado fala por si. O problema não é propriamente a queda, mas a forma como nos levantamos. Tenho esperança, senão mesmo a convicção, que o futuro será uma repetição do passado recente, em que o Nacional caiu, mas soube sempre levantar-se de imediato.»

Sobre o futuro, o técnico de 65 anos diz que não recebeu qualquer abordagem para continuar nos insulares: «Não houve qualquer tipo de abordagem relativamente ao futuro do quadro técnico.»

O Nacional defronta esta quarta-feira o Rio Ave, a partir das 20h00. Os vilacondenses ainda lutam pela permanência.