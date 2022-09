O árbitro Manuel Mota e os delegados Nuno Pedro e Pedro Oliveira, da Liga, foram absolvidos no caso relacionado com o jogo BSAD-Benfica, realizado a 27 de novembro de 2021, a contar para a I Liga portuguesa 2021/22 e célebre pelo final antecipado logo no início da segunda parte, devido à falta de jogadores suficientes na equipa visitada.

Os três agentes desportivos foram ilibados da acusação de faltarem com informações, que iria contra o estabelecido no artigo 196.º do Regulamento Disciplinar.

O mesmo refere que «o elemento da equipa de arbitragem, o observador de árbitros e o delegado da Liga Portugal que omita deliberadamente nos seus relatórios factos ocorridos antes, durante ou depois do jogo, ou, solicitado a informar a entidade competente, o não faça dentro do prazo que para esse efeito lhes for fixado, será punido com a sanção de suspensão a fixar entre o mínimo de dois e o máximo de 12 jogos».

O encontro, realizado no Estádio Nacional, terminou logo nos instantes iniciais da segunda parte, aos 48 minutos de jogo, com vitória do Benfica, por 7-0.

Os azuis apresentaram-se no início do jogo apenas com nove jogadores, devido a um surto de covid-19, sendo que o jogo foi dado como terminado depois de a BSAD ter ficado sem o mínimo de sete jogadores em campo: Diogo Calila e António Montez ficaram nos balneários ao intervalo e, após o apito inicial para a segunda parte, João Monteiro deitou-se no relvado e também se mostrou incapaz de continuar.