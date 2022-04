Declarações do futebolista do Sporting, Manuel Ugarte, à SportTV, após a vitória por 2-0 ante o Paços de Ferreira, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol:

[Colegas de equipa queriam tirar o prémio de homem do jogo:] «Porque estão sempre a brincar comigo. Uma vez que o ganhei, estou contente, mas o mais importante é que a equipa ganhou.»

«Temos uma equipa com muita qualidade, muitos jogadores para jogar e é isso que se vê: joga um, joga outro e o importante é que a equipa ganha.»

[O que Ruben Amorim pediu quando entrou:] «Um pouco mais de tranquilidade com bola, posses mais longas, foi isso que aconteceu e estou contente por isso. O Paços teve momentos em que controlou o jogo, mas acho que o Sporting foi melhor.»

«Acho que tivemos muitas oportunidades que podíamos ter marcado, temos de melhorar. É trabalhar para isso.»

[Sorteio do Mundial que coloca Portugal e Uruguai no mesmo grupo:] «São sentimentos mistos. Estou muito agradecido a Portugal, abriu-me as portas. Vamos ver quem é melhor. Já falámos disso. É 50/50, são duas seleções muito boas.»