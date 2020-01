O FC Porto-Sp. Braga desta sexta-feira foi antecedido de um momento especial e musical no relvado do Estádio do Dragão, com o guitarrista da banda James, Saul Davies, a coordenar a campanha “Many Faces”, promovida pelo clube azul e branco em favor da igualdade.

Além de Davies, com quem o Maisfutebol falou de véspera a propósito da iniciativa operada com o FC Porto, esteve também o baixista do grupo inglês, Jim Glennie, no centro do relvado.

Outros artistas, como Kalú (Xutos e Pontapés), Ace, Paulo Praça e Simão Praça (Mind da Gap), Álvaro Azevedo (Trabalhadores do Comércio), Miguel Cerqueira e Alberto Almeida (Cabaret Fortuna), Alberto Índio, Be-Dom, Cati Freitas, Óscar, Sebastião Oliveira, além do mágico Daniel Guedes e do humorista Alexandre Santos, abrilhantaram os minutos prévios ao duelo de abertura da 17.ª jornada.

Many Faces é um dos temas da banda inglesa James, cujo vocalista é Tim Booth.