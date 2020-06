Plantel do FC Porto realizou este sábado uma sessão matinal de trabalho para preparar a receção ao Marítimo, agendada para próxima quarta-feira, no Estádio do Dragão.

No nota publicada no site portista, pode ler-se que, «à exceção de Marcano, entregue aos cuidados do Departamento de Saúde do FC Porto para fazer tratamento no seu joelho direito, o boletim clínico dos portistas não apresenta qualquer outra ocorrência».

O FC Porto regressa ao trabalho este domingo, pelas 10h30, no Olival.