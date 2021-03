O FC Porto continuou esta quinta-feira a preparação para o jogo contra o Portimonense, no Algarve, a contar para a 24.ª jornada da Liga.



Na sessão matinal, Sérgio Conceição não pôde contar com Marcano e Mbaye. O defesa espanhol continuou a fazer tratamento a uma lesão muscular sofrida na coxa esquerda enquanto o guardião fez treino integrado condicionado.



Os campeões nacionais volta a treinar esta sexta-feira, às 11h00, no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição vai antecipar o encontro frente ao clube algarvio, agendado para as 18h00 do próximo sábado.