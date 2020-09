O FC Porto continuou a preparação para o duelo frente ao Sp. Braga, do próximo sábado (21h00) com quatro indisponíveis.



Na sessão matinal Sérgio Conceição não pôde contar com Mbaye, Marcano, Cláudio Ramos e Nakajima. O guarda-redes teve alta hospitalar e vai iniciar o processo de recuperação após ter sido submetido a uma intervenção cirúrgica enquanto o defesa espanhol fez apenas tratamento. Por sua vez, o guardião português e o nipónico ficaram-se pelo ginásio.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quarta-feira de manhã, no Olival.



Os 33 jogadores que estiveram no Olival:



Guarda-redes: Cláudio Ramos, Diogo Costa, Francisco Meixedo (FC Porto B), Marchesín, Mouhamed Mbaye;



Defesas: Alex Telles, Carraça, Osório, Diogo Leite, Diogo Queirós, Manafá, Marcano, Mbemba, Pepe, Tomás Esteves e Zaidu;



Médios: Danilo, Fábio Vieira, Loum, Romário Baró, Sérgio Oliveira e Uribe;



Avançados: Aboubakar, Evanilson, João Mário, Luis Díaz, Marega, Nakajima, Otávio, Soares, Taremi, Tecatito Corona e Zé Luís.