Concluída a Liga 2019/20, o FC Porto iniciou a preparação para a final da Taça de Portugal frente ao Benfica com três lesionados.



Segundo o boletim clínico dos dragões, Luis Díaz contraiu uma mialgia na face posterior da coxa esquerda enquanto Matheus Uribe sofreu uma contusão com entorse no joelho esquerdo e a lesão permanece em estudo.



Refira-se que as entorses variam de gravidade e podem ir de um inchaço a roturas completas que obrigam a intervenções cirúrgicas.



Nota ainda para Marcano que continua a fazer tratamento à rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta segunda-feira, às 10h30, no Olival. O FC Porto joga a final da Taça frente ao Benfica, em Coimbra, no próximo sábado.