Após a conquista do título de campeão, o plantel do FC Porto folgou e apenas começou esta sexta-feira a preparar a receção ao Moreirense, da penúltima jornada da Liga.



De acordo com os dragões, Iván Marcano (tratamento) e Sérgio Oliveira (tratamento e ginásio) foram os únicos elementos que não estiveram às ordens de Sérgio Conceição.



Os azuis e brancos voltam a treinar este sábado, às 10h30, no Olival. Recorde-se que o FC Porto irá receber o troféu de campeão nacional na receção aos cónegos, na próxima segunda-feira (21h15) na partida que marca a despedida do recinto portista da época 2019/20.