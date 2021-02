Depois do empate no Jamor, o FC Porto voltou aos treinos para preparar o jogo com o Sporting de Braga, na Pedreira.



Nanu não esteve na sessão de trabalho. O luso-guineense sofreu uma concussão cerebral contra o Belenenses e apesar de já ter tido alta hospitalar, foi reavaliado no Olival e encontra-se em repouso domiciliário, explicam os dragões. Além do defesa, Mbaye ficou-se pelo ginásio, Otávio fez tratamento e Marcano realizou treino integrado condicionado.



Os campeões nacionais têm novo treino agendado para este sábado, às 11h00, no Olival. Hora e meia depois, Conceição vai fazer a antevisão ao encontro frente ao Sp. Braga, agendado para as 20h45, do próximo domingo.