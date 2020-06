O FC Porto continuou, este sábado, a preparação para o encontro frente ao Desportivo das Aves, da 27.ª jornada da Liga.



O único indisponível na sessão matinal que decorreu no Olival foi Iván Marcano. O defesa espanhol prosseguiu o tratamento à lesão sofrida no joelho direito e não esteve no relvado às ordens de Sérgio Conceição.



Os dragões, líderes do campeonato, voltam a treinar este domingo de manhã (10h30), à porta fechada, no Olival.



O FC Porto joga na Vila das Aves na próxima terça-feira, às 21h15. Manafá e Alex Telles são ausências do lado portista por castigo.