Pepe continuou a realizar apenas tratamento no penúltimo treino do FC Porto antes da receção ao Portimonense, jogo referente à sétima jornada da Liga.



Além do internacional português, que continua a debelar uma lesão no pé esquerdo, Sérgio Conceição não pôde contar com Iván Marcano (treino condicionado e ginásio) e Mbaye (tratamento e ginásio).



Ao que tudo indica, Pepe vai falhar o encontro frente aos algarvios. O defesa de 38 anos, que na passada quarta-feira renovou com os dragões, não foi incluído na convocatória de Fernando Santos depois de não ter sido dado como apto pelo departamento médico da FPF.



Os campeões nacionais voltam a treinar este sábado, às 10h30. Menos de duas horas depois, Sérgio Conceição faz a antevisão ao jogo do próximo domingo, no Dragão (17h30).