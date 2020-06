O FC Porto prosseguiu, esta sexta-feira, a preparação para o dérbi da Invicta frente ao Boavista.



Na sessão vespertina, Sérgio Conceição apenas não pôde contar com Iván Marcano. O defesa espanhol continuou o tratamento à grave lesão sofrida no joelho direito.



Os dragões voltam a treinar este sábado, às 10h00, no Olival.



De resto, a partida vai realizar-se na próxima terça-feira, às 21h15 no Dragão, precisamente na véspera de São João. Lembre-se que a data chegou a estar em causa devido a questões de segurança.