O FC Porto prosseguiu a preparação para o jogo contra o Portimonense, da 24.ª jornada da Liga, com dois nomes no boletim clínico.



Segundo a informação no site dos dragões, Mbaye realizou treino integrado condicionado enquanto Marcano realizou apenas tratamento a uma lesão muscular na coxa esquerda.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quinta-feira, às 11h00, e dois dias depois vão a Portimão defrontar o Portimonense (18h00).