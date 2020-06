Iván Marcano foi o único ausente no último treino do FC Porto antes da receção ao Marítimo, da 26.ª jornada da Liga.



O espanhol fez apenas tratamento à lesão sofrida no joelho direito, de acordo com o site dos azuis e brancos. No entanto, Nakajima continua afastado dos trabalhos da equipa principal conforme confirmou Sérgio Conceição na conferência de imprensa.



O FC Porto-Marítimo vai jogar-se esta quarta-feira, às 21h30, no Dragão.