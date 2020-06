O FC Porto prosseguiu a preparação para o dérbi da Invicta frente ao Boavista, referente à 28.ª jornada da Liga.



No treino desta manhã, Sérgio Conceição voltou a não ter Marcano à disposição. O defesa espanhol continuou o tratamento à lesão contraída no joelho direito.



Os dragões voltam ao trabalho domingo de manhã, às 10h30, à porta fechada, no Olival.



O FC Porto-Boavista vai jogar-se na próxima terça-feira, às 21h15, na véspera de São João.