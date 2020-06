Zé Luís não participou na última sessão de trabalho do FC Porto antes do dérbi da Invicta frente ao Boavista.



Segundo informam os dragões, o internacional por Cabo Verde tem uma mialgia de esforço na face posterior da coxa esquerda e fez apenas tratamento e ginásio. O avançado juntou-se a Marcano, jogador que continua a fazer tratamento à rotura sofrida no ligamento cruzado anterior do joelho direito.



Os azuis e brancos recebem o Boavista esta terça-feira, véspera de São João, às 21h15, no Dragão.