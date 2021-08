O FC Porto fez mais uma sessão de trabalho nesta quinta-feira e Sérgio Conceição continua sem poder contar com três nomes importantes: Agustin Marchesín, Marko Grujic e Otávio.



A 48 horas do jogo contra o Arouca, a perspetiva não é animadora e é praticamente certo que nenhum deles recuperará a tempo de ser opção.



No dia em que foi chamado pela primeira vez à Seleção Nacional, Otávio limitou-se a fazer tratamento ao tornozelo esquerdo. Está a lutar contra uma entorse. Marchesín também só efetuou tratamento, após a cirurgia a um joelho, e Marko Grujic já faz treino condicionado no relvado.



O FC Porto volta a treinar na sexta-feira de manhã e às 12 hora Sérgio Conceição fala em conferência de imprensa.