O FC Porto voltou a trabalhar esta quarta-feira no Olival, para preparar o jogo frente ao Arouca, da quarta jornada da Liga, agendado para o próximo sábado, pelas 18 horas, no Estádio do Dragão.

Sérgio Conceição não pode contar com três jogadores, que estão entregues ao departamento médico: Marko Grujic é o único que já pisa o relvado, efetuando treino condicionado, Marchesín e Otávio realizam apenas tratamento.

O FC Porto volta a treinar novamente esta quinta-feira, pelas 10.30 horas, no Olival.