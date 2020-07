Momento do jogo: Matias desembrulha

O jogo estava mais do que embrulhado, com duas equipas encaixadas uma na outra quando, aos 88 minutos, dois dos mais experientes jogadores em campo, desembrulharam tudo a favor do Belenenses. Passe longo de Silvestre Varela a lançar Marco Matias que correu uns bons metros, invadiu a área e atirou forte para defesa incompleta de Dênis. Na recarga, o experiente médio, já de ângulo apetado, atirou a contar. O Belenenses pode ter conseguido, neste momento, a permanência no primeiro escalão.

Figura do jogo: Show no equilíbrio

Num jogo sem grandes figuras em campo, destacamos a tenacidade do médio angolano que manteve o Belenenses equilibrado até ao determinante golo de Matias. A jogar na zona frontal, Show foi antevendo os desequilíbrios da sua equipa e fazendo as devidas compensações, algumas vezes no limite da falta, em carrinho, mas a verdade é que foi conseguindo anular as principais pelas do Gil Vicente ao longo do jogo. Para o Belenenses era importante marcar, mas antes de isso era preciso não sofrer e o angolano foi determinante nesse aspeto.

Outros destaques:

Alex Pinto

Excelente primeira parte do lateral do Gil Vicente, subindo muitas vezes pelo flanco para depois cruzar com perigo. A jogar no corredor junto aos bancos, o lateral foi várias vezes repreendido por Vítor Oliveira que queria bolas na frente, em profundidade, mas a verdade é que o defesa teve muita bola, esteve muito em jogo.

Rúben Ribeiro

Não esteve tão inspirado como nos últimos jogos, mas é daqueles jogadores que não sabe jogar mal e tem uns pés talhados para deixar os adversários presos no relvado. Sempre que teve a bola nos pés, provocou calafrios na comitiva azul, ora com um drible, ora com um cruzamento bem medido.

Silvestre Varela

Esteve poucos minutos em campo, mas fez valer toda a sua experiência no lance determinante do jogo. Depois de um ataque do Gil Vicente, lançou Marco Matias, com um passe bem medido, para o lance que acabou no golo solitário.

Rúben Lima

Esteve praticamente em todos os lances de bola parada do Belenenses e nas duas melhores oportunidades da sua equipa antes do golo. Num livre colocou a bola ao segundo poste e Nuno Coelho não chegou por pouco. Noutro livre, tentou rematar colocado, mas a bola sofreu um desvio na barreira e passou por cima.

Hugo Vieira

Oportunidade claramente perdida pelo avançado. Quando sai do banco até tem correspondido, mas desta vez entrou de início e raramente conseguiu ter bola. Acabou por perder o lugar para Sandro Lima e o Gil Vicente melhorou a olhos visto.