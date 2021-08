Marcos Paulo foi oficializado como reforço do Famalicão por empréstimo do Atlético de Madrid, confirmando assim a notícia avançada pelo Maisfutebol em tempo oportuno.



Recrutado ao Fluminense nesta janela de mercado. o avançado não tinha espaço nas opções de Simeone, acabando por ingressar na formação minhota.



O luso-brasileiro, de 20 anos, fez a formação no Tricolor das Laranjeiras e em duas temporadas pela equipa principal anotou 14 golos em 77 partidas, convencendo o campeão espanhol a avançar para a sua contratação.



Para já, a primeira experiência do internacional jovem por Portugal, visto como um dos maiores talentos da sua geração, na Europa será ao serviço do Famalicão.