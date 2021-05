O Famalicão anunciou a rescisão com o diretor desportivo, Mário Branco.

«Apesar de ter mais um ano de contrato com o Futebol Clube de Famalicão, solicitei a minha saída do clube. Agradeço à administração da SAD pela oportunidade de representar um clube com um projeto estruturado e com todas as condições para cimentar uma posição relevante no panorama do futebol português», referiu Mário Branco, numa declaração reproduzida no comunicado do clube minhoto .

COMUNICADO:

O Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD anuncia, por solicitação de Mário Branco, o término da ligação profissional com o diretor desportivo que desempenhou funções durante a temporada 2020/2021.

«Apesar de ter mais um ano de contrato com o Futebol Clube de Famalicão, solicitei a minha saída do clube. Agradeço à administração da SAD pela oportunidade de representar um clube com um projeto estruturado e com todas as condições para cimentar uma posição relevante no panorama do futebol português», referiu Mário Branco.

O Futebol Clube de Famalicão – Futebol SAD agradece o empenho e profissionalismo que Mário Branco sempre empregou ao serviço desta instituição, desejando os maiores sucessos pessoais e profissionais.