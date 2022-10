Declarações do treinador do Santa Clara, Mário Silva, na sala de imprensa do Estádio do FC Vizela, após a vitória por 1-0 ante o Vizela, em jogo da 10.ª jornada da I Liga:

«Apesar da superioridade numérica, como viram, face às condições climatéricas [ndr: muita chuva], não era fácil tirar proveito. Acredito que, com condições diferentes e um relvado diferente, era melhor para as duas equipas. Mas nós, que ficámos em vantagem numérica, acredito que tínhamos mais vantagem noutras condições. O Vizela, muito bem, comprometido, defendeu bem. Para nós tornava-se difícil criar situações de finalização, em que conseguíssemos espaços livres, porque o campo não permitia. A partir de meio da primeira parte, a bola pouco ou mal andava. Então, tinha de ser um jogo diferente, mais direto, mais pragmático, sem ligação, mais de tentar numa situação em que conseguíssemos uma abordagem direta na profundidade, chegar à baliza.»

«Ao intervalo falámos que mesmo com dez não ia ser fácil, mas acho que tivemos capacidade. Tenho vindo a sentir, com muitas condicionantes, que a equipa não vira a cara à luta. Assim como o Vizela, que ficou com menos um e não virou a cara à luta, nós não virámos a cara à luta. Dificuldade, adversidade, campo difícil, público a apoiar a equipa contrária, que teve muita agressividade no bom sentido. Acho que foi uma vitória que acaba por ser merecida. Procurámos e muito, com mérito, ter sorte. Num campo tão difícil, não é fácil. Muitas vezes, muitas equipas que ficam com mais um jogador nem sempre é sinónimo de conseguir os três pontos e para nós era muito importante.»

[Bruno Almeida:] «Nós temos que ter uma gestão, não digo cautelosa, mas cuidadosa, porque todos estes jovens que foram chegando precisam de adaptar-se ao campeonato e à Liga. O Bruno por exemplo, veio de contexto de II Liga e tem de ter tempo para adaptar-se e felizmente ele e outros hoje estiveram muito comprometidos com a equipa e ele acabou por fazer um excelente golo. Nada que admire, sabemos da qualidade dele e de outros. Mas que não haja dúvidas que vai ser uma época muito difícil. Eu disse no início da época que ia ser provavelmente o maior desafio da minha carreira e está a ser. Tentaremos chegar o mais rápido possível aos objetivos.»