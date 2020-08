O Rio Ave anunciou esta quarta-feira que fará o estágio de pré-época em Vila do Conde e que já tem cinco adversários definidos para os jogos de preparação. A formação de Vila do Conde começa na sexta-feira os trabalhos, com os habituais exames médicos, e fará o tradicional estágio na cidade, entre 31 de agosto e 5 de setembro.

Segundo informou o clube, a concentração acontece num hotel local e os treinos serão realizados no estádio dos Arcos. A decisão de fazer um estágio em Vila do Conde, essa, surge «por força do atual contexto pandémico, minimizando a exposição a fatores de risco com viagens».

O Rio Ave, que será esta época orientado pelo técnico Mário Silva, também já definiu alguns dos jogos de preparação que fará neste período de pré-época, que contempla equipas da I e II Ligas e uma formação espanhola.

Assim, a 22 de agosto faz o primeiro de três jogos consecutivos em casa, recebendo o Penafiel, seguindo-se os espanhóis da Real Sociedad a 28 de agosto e um embate com o Boavista, no dia seguinte. A 2 de setembro o Rio Ave desloca-se a Paços de Ferreira para mais um ensaio e a 5 de setembro defronta o Marítimo, em Lousada, onde os madeirenses vão estagiar.

Está ainda agendado um compromisso para 10 de setembro, com um adversário a definir.