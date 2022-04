O treinador do Santa Clara, Mário Silva, reconheceu este sábado a importância do jogo da 28.ª jornada para o FC Porto, adversário dos açorianos no Estádio do Dragão, pedindo uma «noite inspiradíssima» ao seu grupo para tentar bater o líder da I Liga portuguesa.

«Sabemos aquilo que representa este jogo para o FC Porto e também sabemos aquilo que somos e aquilo queremos. Agora, temos consciência de que só com um altíssimo nível é que conseguiremos criar problemas a uma equipa que está a atravessar um momento muito positivo», assinalou Mário Silva, em conferência de imprensa realizada no Estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, antes da deslocação ao Porto, na segunda-feira, no jogo que encerra a ronda.

«Só um Santa Clara em altíssimo nível e numa noite inspiradíssima conseguirá ganhar, que é o nosso objetivo. Não o escondemos. Sabemos que vai ser difícil, mas esta ambição nunca a podemos perder nem a vamos perder nunca», afirmou, ainda.

«Provavelmente vamos ser sujeitos a defender. Provavelmente vai haver momentos em que vamos atacar. Mas em termos de plano não passa por ir jogar para empatar ou ir jogar para não perder. Vamos ser ambiciosos como sempre», vincou, por outro lado, elogiando ainda a qualidade dos jogadores e do treinador do FC Porto.

«Tem um grande treinador, o Sérgio [Conceição], que foi meu colega. Enquanto jogadores, fomos colegas, enquanto treinadores também fomos colegas e eu sei o que estou a dizer. É um treinador muito competente, que encarna o espírito do FC Porto na sua plenitude», referiu Mário Silva, reconhecendo que é «especial» defrontar os azuis e brancos, dado que foi jogador na equipa principal e treinador nas camadas jovens do clube portista.

O FC Porto-Santa Clara joga-se a partir das 20h15 de segunda-feira e tem arbitragem de António Nobre. Siga o jogo, ao minuto, no Maisfutebol.