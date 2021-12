Álvaro Pacheco, treinador do Vizela, em conferência de imprensa, depois da derrota diante do Marítimo (0-2), nos Barreiros, em jogo da 16.ª jornada da Liga:

[Expulsão foi decisiva?]

- Não. Acho que o que foi decisivo foi um penálti que não é penálti. Há é uma grande defesa do meu guarda-redes. Já estive a ver e não há uma imagem que mostre que é penálti. Vejo uma grande defesa do meu guarda-redes e um jogador que adianta a bola e a preocupação dele é chocar com o meu guarda-redes. Isso sim, condicionou.

- Fazendo uma análise ao jogo, penso que se havia alguém que não merecia perder era o Vizela. A melhor equipa em campo foi o Vizela. Chegou aqui, impôs o jogo, agressividade com bola e sem bola. O Marítimo não chegou uma vez à nossa baliza a não ser nas transições, porque ofensivamente não conseguiu ligar nem chegar às zonas de finalização. A minha equipa jogou com um bloco muito subido e foi capaz de encontrar os espaços e condicionar o jogo do Marítimo. Fizemos uma primeira parte fantástica, e se alguém merecia estar a ganhar era o Vizela. A expulsão deixou-nos com um jogador a menos, mas o que senti é que íamos continuar o jogo e que o Marítimo não estava a conseguir entrar. Aconteceu o penálti, mas mesmo assim tenho de dar os parabéns aos meus jogadores, porque mesmo com menos um jogador fomos sempre uma equipa acutilante. É injusto, mas o resultado é este, e fico orgulhoso pelo que os jogadores fizeram. O Vizela foi superior ao Marítimo e merecia ganhar.

[O Vizela pediu a identificação de um adepto do Marítimo por insultos racistas dirigidos a um jogador?]

- Infelizmente. Foi um momento que aconteceu, e são coisas que não podem acontecer no futebol. São coisas que já estão completamente ultrapassadas. Na altura o meu jogador [Cassiano] ficou um emocionalmente desequilibrado.