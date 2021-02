O Santa Clara fechou a primeira volta no sétimo lugar e defronta agora o Marítimo sentindo que é «uma equipa confiante». Daniel Ramos quer aproveitar a boa fase - duas vitórias e um empate - para entrar em campo a mandar e a pressionar os madeirenses.



«O Santa Clara vai querer vencer, o Santa Clara vai querer continuar a somar, [somos] uma equipa que vem confiante, estamos numa fase boa, uma fase positiva, queremos dar continuidade a essa fase e por isso vimos com esse espírito, com essa ambição, de podermos somar mais uma vitória», afirmou o treinador do Santa Clara em conferência de imprensa.



Daniel Ramos tem gostado, sobretudo, da forma como o plantel tem reagido ao elevado número de jogos. «Apesar do curto espaço de tempo e quantidade de jogos que temos tido, a equipa tem respondido bem e queremos dar continuidade a essa prestação.»



Do outro lado está, precisamente, uma equipa num ciclo diametralmente diferente. O Marítimo perdeu os últimos três jogos.



«As derrotas pesam e os ciclos negativos por vezes são difíceis de sair e espero que continue, porque é sinal de que nós fazemos um bom resultado, mas nós sabemos a valia do Marítimo e percebemos que tem qualidade.»



O Marítimo-Santa Clara realiza-se às 19 horas, na segunda-feira.