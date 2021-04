Declarações do jogador do Marítimo, Edgar Costa, à BTV, após a derrota por 1-0 ante o Benfica, em jogo da 25.ª jornada da I Liga:

«Infelizmente perdemos. Viemos para pontuar, estamos a precisar de pontos, que é o essencial. Mas, no geral, acho que fizemos um bom jogo. Tivemos oportunidades, criámos oportunidades de golo na casa de um candidato ao título.»

«Normalmente, quando cá viemos, levamos sempre um pedaço de golos, mas neste jogo as bolas desapareceram e não sei porquê. Coincidência, é sinal que estivemos bem, que fizemos um bom jogo.»

[Se a derrota por 1-0, com boa exibição, deixa conforto para o que resta da Liga:] «Foi o que disse há pouco. Nós queremos é pontos, não queremos vitórias morais. Isso no futebol não existe. O que existe são os pontos e no fim fazemos as contas. Estamos a precisar de pontos e vamos lutar até ao fim, seja com quem for, olhos nos olhos, para ganhar os pontos.»