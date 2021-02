O capitão do Marítimo, Edgar Costa, assumiu esperar um jogo difícil na receção ao FC Porto, mas realçou que a equipa insular «também tem valor».



«Vai ser um jogo difícil, frente ao atual campeão que vem moralizado com a vitória frente à Juventus, uma grande equipa, mas nós também temos o nosso valor e vamos trabalhar para conquistar os três pontos», salientou, em declarações à televisão do clube.



O jogador de 33 anos confessou que a vitória no Dragão (3-2) foi «um jogo especial», embora tenha lembrado que «já é passado» e que o «foco está no presente e futuro».

O Marítimo contabiliza cinco derrotas consecutivas para o campeonato, atravessando uma «má fase», que segundo Edgar Costa «é normal em todas as equipa», mas salienta que a equipa vai «fazer de tudo para quebrar este ciclo negativo.»

O Marítimo recebe o FC Porto 15.º classificado com 17 pontos, recebe o FC Porto, que ocupa o segundo lugar com 41, para a 20.ª ronda da I Liga portuguesa de futebol, a 22 de fevereiro, às 19:00.