José Gomes, treinador do Marítimo, em declarações na sala de imprensa dos Barreiros, após a derrota por 2-0 frente ao FC Porto, em jogo da 18.ª jornada da Liga:



«Primeira parte equilibrada, com sinal mais para o Marítimo, com mais oportunidades claras de golo e mais fortes enquanto estivemos 11 contra 11. Depois, no início da segunda parte… [mostrámos] um rosto que não me agradou nada. Recuámos sem necessidade, sem deixar de condicionar a construção do FC Porto. Portanto, quando deixámos jogadores de qualidade, uma equipa bem organizada e capaz de fazer golos às melhores equipas do mundo, sujeitámo-nos àquilo que eles são capazes de fazer.

Ainda tentámos dar a volta ao jogo, nem sempre bem, mas com uma melhor depois das últimas substituições, mas ficámos mais próximos mais uma vez da área do FC Porto, mas praticamente sem criar perigo.»

[Expulsão condicionou o jogo]:

«Senti que nós, 11 contra 11, estivemos melhor. Se for com base nesse registo, acho que foi a expulsão do meu jogador [Pablo Moreno]que acabou por condicionar. Ainda não percebi bem porquê, sobretudo a forma como, no início da segunda parte, deixámos de pressionar.

Mas aquilo que fez a diferença foi a expulsão. Para se expulsar um jogador do jogo, tem que se por coisas que realmente sejam infrações dignas de que haja essa sanção. Se virem os dois lances que resultaram na expulsão do Pablo, é difícil perceber.»

[Sobre as três trocas ao intervalo]:

«A ideia era refrescar, pois o Riascos já não jogava há muito tempo, e trazer o Percy ao jogo pela capacidade que tem demonstrado de pressionar e de condicionar o jogo do adversário. Depois, o Val Soares e o Léo Pereira foi única e exclusivamente porque eu senti que a qualquer momento podiam ser expulsos porque tinha cartões amarelos. Da maneira como estava o jogo e o critério da arbitragem, eu senti que era mais prudente precaver-me. »

[O que retira de positivo]:

«Estou muito satisfeito com aquilo que fizemos na primeira parte. Agora é agarrar nessas coisas e levar para a frente, já para a próxima jornada.»

[A expulsão do jogador do FC Porto condicionou o árbitro?]:

«Se eu responder, posso ser sancionado. É muito difícil ser árbitro. Para o treinador é difícil perceber como é que com mais meios para poder ajudar a arbitragem se conseguem tirar jogadores do jogo com ações que não se justificaram. »