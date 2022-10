A direção do Marítimo informou, esta terça-feira, que vai «recorrer ao Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol para pedir a despenalização do cartão vermelho exibido» a Vítor Costa, expulso no lance que originou o penálti do 1-2 final no jogo ante o Casa Pia, na noite de segunda-feira, no duelo da 8.ª jornada da I Liga.

Vítor Costa viu o cartão vermelho das mãos do árbitro Vítor Ferreira, num lance disputado pelo ar com João Nunes e muito contestado pela equipa insular, aos 68 minutos.

Da marca dos onze metros, Leonardo Lelo faria o segundo golo do Casa Pia, para a vitória dos comandados de Filipe Martins.

Em comunicado, o Marítimo informa ainda que vai «solicitar uma audiência ao Conselho de Arbitragem para expor a preocupação do Marítimo relativamente ao sector da arbitragem e à utilização do VAR» e que vai «apresentar participação escrita e formal ao Conselho de Arbitragem contra a equipa de arbitragem – e contra o VAR».