FIGURA: Babic

Imperial no jogo aéreo, apadrinhou da melhor forma a estreia de Diogo Queirós no campeonato. O central sérvio esteve irrepreensível a defender – grande corte, aos 52’, a tirar o golo a Rodrigo Pinho - e ainda foi coroado rei deste encontro ao fazer o primeiro golo famalicense.

MOMENTO DO JOGO: Corte arriscado impede empate

O Marítimo entrou no segundo tempo com vontade de mudar o rumo da partida. Numa boa jogada insular, Rodrigo Pinho rodou bem sobre o central e isolou-se. Contudo, não contava com a rapidez de Babic que, com um corte arriscado, impede o avançado de apontar o sexto golo na Liga.

OUTROS DESTAQUES

Ivan Jaime (Famalicão): Bom jogo do jovem médio espanhol. Com apenas 20 anos, Ivan Jaime nunca teve medo de assumir o jogo e foi um dos principais agitadores do futebol famalicense, tendo também um papel importante na hora de defender. Saiu esgotado.

Joaquin Pereyra (Famalicão): Foi um dos destaques do meio campo famalicense, sendo fulcral a defender e organizando o ataque famalicense, lançando o pânico na defesa contrária.

Valenzuela (Famalicão): Regresso à titularidade coroada com o golo da vitória, ainda que com uma ajuda preciosa de Cláudio Winck. Teve algumas arrancadas interessantes pelo lado esquerdo, mantendo em sentido a defesa insular.

Amir (Marítimo): É muito por ele que o Marítimo não saiu de Famalicão com um resultado mais pesado. O guardião iraniano fez uma mão cheia de boas defesas, levando até ao final a diferença mínima no marcador e a incerteza no resultado.

Joel Tagueu (Marítimo): Não se mostrou muito no jogo, mas quando teve oportunidade não perdoou, por isso merece destaque neste jogo.