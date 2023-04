A FIGURA: Pablo

O filho de Pena mostrou que é possível entrar a apenas três minutos dos noventa, mas ter ainda tempo para ser o herói do jogo e a ignição que fez entrar Famalicão em efervescência. Com uma jogada individual, a culminar com o remate cruzado de pé esquerdo, que apenas parou no fundo das redes, o jovem brasileiro de apenas 19 anos apontou o segundo golo com a camisola dos famalicenses, apontando o caminho europeu.

MENÇÃO HONROSA: Iván Jaime

O jogo parecia perfeitamente controlado por parte do Marítimo, mas o espanhol nunca entregou as armas e voltou a ser uma das referências do Famalicão. A qualidade nota-se no toque de bola, por vezes levou longe demais o esforço nos lances individuais, mas ainda assim foi dos que mais se destacou. Sofreu a grande penalidade que deu o empate, e esteve perto de eles mesmo operar a cambalhota. Liderou a rebelião famalicense.



OUTROS DESTAQUES

Santiago Colombatto

O médio esteve sempre esclarecido no meio campo do Famalicão, jogou prático e fez o jogo fluir, ainda que não tivesse o melhor seguimento. Bateu várias bolas paradas e serviu várias vezes os colegas mais adiantados com qualidade.

Paulinho

Faz o cruzamento para o primeiro golo do Marítimo, e está no lance do segundo. O lateral tem estado em destaque no lado direito do Marítimo, esteve nos dois golos, mas acabou por ser insuficiente.

Cádiz

Marcou pela terceira ronda consecutiva, sendo o golo desta tarde a ignição para a resposta do Famalicão no jogo. Oportuno na área, o venezuelano rematou de primeira para o fundo das redes. Jogo de luta no ataque famalicense.

André Vidigal

Está nos dois golos do Marítimo, sendo determinante para a construção da vantagem de dois golos. Faz parte da jogada do primeiro tento, ao combinar com Paulinho, e aponta o segundo. Sétimo golo do atacante do Marítimo esta temporada.