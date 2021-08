Oficializado como reforço na passada quinta-feira, Wendell esteve às ordens de Sérgio Conceição esta sexta-feira e integrou a preparação para o jogo com o Marítimo, do próximo domingo.



Entretanto, Grujic continua a realizar treino condicionado, à margem do grupo. Por seu turno, Marchesín teve alta hospitalar após uma cirurgia ao joelho direito e encontra-se em recuperação.



Os dragões voltam a treinar este sábado, às 10h30 no Olival. Hora e meia depois, Sérgio Conceição vai fazer a antevisão à deslocação do FC Porto à Madeira, onde vai defrontar o Marítimo, numa partida referente à 3.ª jornada da Liga.