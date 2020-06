Declarações do guarda-redes do Marítimo, Charles, após a derrota ante o FC Porto, no Estádio do Dragão, por 1-0, em jogo da 26.ª jornada da I Liga:

«Creio que tivemos alguma infelicidade grande de sofrer o golo rápido, mas isso não estraga a imagem deste jogo. Tivemos uma força muito boa em cima do FC Porto, respeitando a grandeza deles, mas saímos de cabeça erguida. Creio que o mais justo seria o empate. Se conseguíssemos os três pontos, não seria surpresa.»

[Golo de Corona:] «Não é uma surpresa, estamos à espera de tudo. Creio que ele foi feliz. Ou eu infeliz, porque foi um remate… acho que ele [Corona] também não queria fazer aquilo, mas parabéns, um grande golo.»

«Sabemos que nem tudo está perdido, só dependemos de nós, estamos tranquilos, sabemos o trabalho que temos feito, é uma infelicidade a bola não entrar, mas estamos confiantes para esta reta final e com certeza vamos conseguir o nosso objetivo.»