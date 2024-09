A época 2024/25 continua a não ser favorável para o Marítimo. A equipa insular empatou em casa do União de Leiria, na tarde deste domingo (1-1).

Até foram os madeirenses a marcar primeiro, de grande penalidade, por intermédio de Euller, aos 21m. Já na segunda parte, Daniel dos Anjos, ex-Benfica, empatou a partida, aos 58m. Os leirienses ainda falharam um penálti, com uma bela defesa do guarda-redes Gonçalo Tabuaço.

Assim, o Marítimo fica com uma série de quatro jogos sem ganhar, com seis pontos em seis jogos. Já o União de Leiria, por outro lado, soma cinco sem perder, com nove pontos em seis jogos.

No outro encontro de final da tarde na II Liga, o Alverca empatou a uma bola com o Leixões. Andrezinho marcou para a formação ribatejana, Paulinho empatou para os nortenhos na segunda parte. Leixões fica em sétimo e o Alverca em 11.º.